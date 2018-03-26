منظمة العفو: صواريخ الحوثيين ضد السعودية جريمة حرب

اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان، الاثنين، أن #الصواريخ_الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية قد تشكّل "جريمة حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها، إن الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي "وقد تشكل جريمة حرب".

وأضافت أنه "جرى تفادي وقوع خسائر بشرية، على الأرجح بفضل اعتراض الصواريخ، إلا أن هذا الأمر لا يعفي #الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية في مناسبات متقطعة. وعند كل عملية إطلاق، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الصواريخ.

إلا أن مساء الأحد كان المرة الأولى التي يعلن فيها تحالف دعم الشرعية إطلاق هذا العدد من الصواريخ الباليستية خلال يوم واحد على #السعودية.