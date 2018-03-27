أحزاب يمنية: تدين استهداف السعودية وتتهم إيران بالتورط

عبر 11 حزبا وتنظيما سياسيا يمنيا، الاثنين، عن إدانتهم لاستهداف ميليشيا #الحوثي بصواريخ باليستية عددا من المدن السعودية، واعتبرها "شاهدا جديدا على حجم الإسناد والدعم الإيراني للحوثيين".

واتهمت الأحزاب اليمنية في بيان، #إيران بالإصرار على أخذ اليمن بعيدا عن محيطه العربي والإقليمي، وتحويله إلى ساحة تهديد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة رفض المنظومة السياسية اليمنية بكافة أحزابها ومكوناتها، لذلك.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد، يمثل رداً عملياً من الحوثيين وبدعم إيراني "لرفض كل دعوات وجهود تحقيق الاستقرار والسلام وآخرها مساعي المبعوث الجديد".

كما وصفته بـ "التصعيد الخطير" الذي يفشل مساعي السلام ويضاعف معاناة الشعب اليمني على مختلف الجوانب، وطالبت، مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام، باتخاذ موقف جدي تجاه ذلك.

وثمنت الأحزاب السياسية اليمنية بمناسبة ذكرى انطلاق #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل، دور التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية على دعمه المستمر لليمن واليمنيين خاصة في الجانبين الإنساني والتنموي، وقال إنه لولا ذلك الدعم " ما كان لنا أن نظفر بما تحقق من النتائج الإيجابية في سبيل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب والحد من الآثار الكارثية التي تهدد اليمن واليمنيين على المستوى الإنساني".

ووقعت على هذا البيان أكبر الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، من بينها، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري وحزب العدالة والبناء.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت، مساء الأحد، 7 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا #الحوثي، وأوضح بيان للمتحدث باسم قوات التحالف، أن الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا وتم اعتراضها، حيث كان ثلاثة منها باتجاه مدينة #الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه #جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.