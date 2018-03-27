الجيش اليمني تنتزع نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بالجوف

انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات #الجيش_اليمني المئات من #الألغام الأرضية و #العبوات_الناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف، قبل أن تلوذ بالفرار.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت - خلال اليومين الماضيين - من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها #ميليشيات_الحوثي في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية وفي سلبة والعقيف بمدرية برط العنان بالجوف.

وأوضح المصدر أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت – أيضاً - من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي "برط وخب والشعف".

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل العمل ليلاً ونهاراً لتأمين المناطق المحررة، تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن ملأتها الميليشيات الانقلابية بالألغام والعبوات المتفجرة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.