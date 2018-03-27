الشرعية تتقدم في لحج.. وفيديو لاستعادة معسكر طيبة الاسم

تمكنت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بطيران التحالف، الثلاثاء، من تحقيق تقدم جديد شمالي محافظة لحج (جنوب)، وتأمين معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت "جبل شيفان" الاستراتيجي بمديرية القبيطة شمالي #لحج، كما حققت تقدماً في "جبال الكسري" و"المزحلق" و"الممشاج" بذات المنطقة، وتواصل التقدم باتجاه مدينة الراهدة جنوبي تعز.

وتكمن أهمية تحرير "جبال شيفان" في أنها تطل على "منطقة السحي" التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة الراهدة، وتؤمّن تقدم قوات الجيش نحو مدينة "الراهدة" عبر الخط الرئيس.

كما سيطرت قوات الجيش اليمني، وفق المصادر، على كامل قرية العلوب بجميع تبابها جنوب مدينة الراهدة، وتواصل التقدم ميدانياً لقطع خط إمداد #الميليشيات_الحوثية في اتجاه منطقتي الشريجة، والراهدة، جنوبي شرق تعز.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني فيديو يوضح استكمال تأمين #معسكر_طيبة_الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد المركز أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية خاطفة لاستكمال تأمين "معسكر طيبة الاسم"، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات.