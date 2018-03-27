روسيا: الحوثي لا يقبل بالآخر والعالم يرفض انقلابهم

هاجم السفير الروسي في اليمن فلاديمير #ديدوشكين، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأكد انهم لا يقبلون بالآخر والعالم يرفض انقلابهم.

وأوضح ديدوشكين، ان ميليشيا #الحوثي بعد قتلها للرئيس اليمني الراحل رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله #صالح، اثبتت انه لا يقبل بالآخر، مشيرا الى ان ذلك دفع بلاده الى سحب فريقها الدبلوماسي من صنعاء.

وقال "أن العالم بما فيه روسيا يعترف بالشرعية ويرفض الانقلاب". وأضاف "أنه وبعد مقتل رئيس المؤتمر الشعبي العام على عبد الله صالح، اثبت الحوثي انه لا يقبل بالأخر، ولذا تم سحب الفريق الدبلوماسي من صنعاء".

وأبدى #السفير_الروسي استعداد بلاده تذليل كافة الجهود من اجل عودة مؤسسات الدولة والوصول إلى سلام دائم، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه مستشار الرئيس اليمني، عبدالعزيز #جباري. كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث.