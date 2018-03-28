خدع حوثية.. عمليات إرهابية تحت مسمى داعش والقاعدة

أفادت مصادر عسكرية لـ"العربية" نقلاً عن معلومات أمنية يمنية، بأن #ميليشيات_الحوثي تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات يمنية باسم "خلايا داعش وتنظيم القاعدة".

وأكدت المصادر أن العمليات الإرهابية التي تعتزم الميليشيات تنفيذها خلال الأيام القادمة عبارة عن تفخيخ مركبات وزرع عبوات ناسفة تُفجر عن بُعد.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية ستقوم أيضا بإنتاج أفلام لعمليات نحر وإعدام بنفس طريقة الخلايا الإرهابية تحت مسمى داعش والقاعدة.

وذكرت المصادر أن تلك الأنشطة ستتركز في محافظتي الجوف والبيضاء، ومحافظات أخرى تحت نفوذهم، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي وكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها الميليشيات على الجبهات، والانهيارات التي حصلت داخل صفوفها.