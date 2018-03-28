غارات جوية على صعدة.. ومقتل 70 حوثياً

ارتفعت وتيرة الغارات الجوية التي نفذها طيران #التحالف على مواقع للميليشيات الحوثية، ووصل عددها إلى أكثر من 30 غارة في ثالث يوم بعد عملية إطلاق الحوثيين 7 صواريخ بالستية على #السعودية والتي دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي.

وتمركزت الغارات التي نفذتها مقاتلات التحالف في محافظة صعدة، وبعضها شمال #صنعاء.

كما واستهدفت مواقع لمسلحين #حوثيين، وأهداف عسكرية تابعة لهم، كان أبرزها منصة صاروخ بالستي في معسكر الاستقبال بضلاع همدان.

كما دمرت المقاتلات قطعا عسكرية متحركة وثابتة في مديريات حرف سفيان، وباقم، وكتاف، ورازح، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة.

وتجاوزت حصيلة قتلى العناصر الحوثية في تلك الغارات لـ70 عنصرا من الحوثيين، مع تدمير مركبات العسكرية التابعة لهم.

من جهة أخرى، تمكنت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بطيران التحالف، من تحقيق تقدم جديد شمالي محافظة لحج "جنوب"، وتأمين معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت "جبل شيفان" الاستراتيجي بمديرية القبيطة شمالي #لحج، كما حققت تقدماً في "جبال الكسري" و"المزحلق" و"الممشاج" بذات المنطقة، وتواصل التقدم باتجاه مدينة الراهدة جنوبي تعز.

وتكمن أهمية تحرير "جبال شيفان" في أنها تطل على "منطقة السحي" التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة الراهدة، وتؤمّن تقدم قوات الجيش نحو مدينة "الراهدة" عبر الخط الرئيس.

كما سيطرت قوات الجيش اليمني، وفق المصادر، على كامل قرية العلوب بجميع تبابها جنوب مدينة الراهدة، وتواصل التقدم ميدانياً لقطع خط إمداد #الميليشيات_الحوثية في اتجاه منطقتي الشريجة، والراهدة، جنوبي شرق تعز.