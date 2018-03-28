لجنة التحقيق اليمنية: أكثر من 5 آلاف انتهاك في 7 أشهر

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات #انتهاكات_حقوق_ الإنسان باليمن، الثلاثاء، انها رصدت ووثقت 5.432 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من 1 يوليو 2017م - 31 يناير 2018م، موزعة على أكثر من عشرين نوعاً من أنواع الانتهاكات.

وأوضحت اللجنة المشكلة من الحكومة اليمنية، ويدعمها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، انها انتهت في ذات الفترة من التحقيق في 2432 حالة من اجمالي الوقائع المرصودة واستمعت إلى 4800 شاهد واطلعت على أكثر من 7200 وثيقة.

وكشف التقرير الرابع للجنة، نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر، بينهم 550 حالة قتل، وحملت ميليشيا الحوثي مسؤولية مقتل 370 مدنيا وإصابة 471 آخرين.

وأفادت أن " من بين القتلى المدنيين الذين تم رصدهم، 47 امرأة و81 طفلاً، مع تسجيل إصابة 579 آخرين، بينهم 64 طفلاً و40 امرأة".

ورصدت اللجنة 255 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون، وانهت التحقيق في 183 حالة منها، وثبتت مسؤولة ميليشيا الحوثي عن 162 من هذه الحالات.

كما حققت، خلال نفس الفترة في 596 حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري من بين 1194 حالة مرصودة، وتبين مسؤولية الحوثيين عن 518 حالة منها، و78 حالة الجهات الامنية المحسوبة على الحكومة.

وبحسب لجنة التحقيق، فإنها رصدت خلال فترة تقريرها الرابع، 128 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحققت في 71 حالة، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن 61 حالة منها.

وتشهد اليمن منذ اشعال ميليشيا #الحوثي للحرب في البلاد بعد انقلابهم على السلطة الشرعية اواخر عام 2014م انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، تتسع يوميا في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم وتفرض عليها جدار من التعتيم مع منع المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام من العمل في مناطقها.