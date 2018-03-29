اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي على جازان

اعترض الدفاع الجوي السعودي، الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته #ميليشيات_الحوثي على #جازان. وتمكن الدفاع الجوي السعودي من تدمير الصاروخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة (35: 21) من مساء الخميس، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وقال العقيد الركن المالكي "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

والأربعاء، أدان #مجلس_الأمن الدولي بشدة، إطلاق #الميليشيات_الحوثية الصواريخ على #السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من إعلان #ميليشيات_الحوثي عزمها استهداف السعودية ودولاً أخرى.

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

وتصدت قوات #الدفاع_الجوي_السعودي لـ104 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران على المملكة منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إضافة إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية خلال هذا الأسبوع على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.