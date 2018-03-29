شاهد.. تحدي طالبات يمنيات لميليشيات الحوثي بعقر دارها

رفضت طالبات مدرسة يمنية في العاصمة #صنعاء، الأربعاء، ترديد صرخة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، خلال فعالية أقامتها الميليشيات في المدرسة.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون يمنيون، طالبات مدرسة حليمة النموذجية بالعاصمة صنعاء، يرفضن الصرخة الحوثية في الفعالية التي أقامتها إدارة المدرسة الموالية للميليشيات، بعد أن طلب منهن أحد المشرفين الحوثيين ذلك.

لكن الطالبات قاطعن صرخة الحوثيين وتحدين إرهابهم، بترديدهن بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، ما دفع المشرف الحوثي إلى محاولة إجبارهن على السكوت بعد أن هتفن لليمن.

وأكد ناشطون يمنيون أن ذلك دليل على أن شعب الحكمة والإيمان يرفض بشدة فكر وطائفية ميليشيات الحوثي الدخيلة على المجتمع اليمني رغم تكثيف دوراتهم الثقافية واستخدام وسائل الترغيب والترهيب لفرضها.

وأخفقت ميليشيات الحوثي في فرض صرختها الخمينية، المستمدة من شعار ثورة #إيران، على اليمنيين رغم استخدامها لكل الوسائل في المدارس والمساجد وطبعها في الأماكن العامة وتشويه الشعار بها بما في ذلك المواقع التاريخية مثلما حدث مؤخرا في صنعاء القديمة.

وبحسب الباحث السياسي اليمني، باسم الحاج، فإن شعار الصرخة الحوثية يعبر عن "العنف المخزون في ثقافة الميليشيات الانقلابية"، ووصف الصرخة الحوثية بأنها شعار فاشي مناهض للتعايش، وذات دلالة إقصائية.