مجلس الأمن: صواريخ الحوثي الباليستية تهدد أمن المنطقة

أدان #مجلس_الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق #الميليشيات_الحوثية الصواريخ على #السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من إعلان #ميليشيا_الحوثي عزمها استهداف السعودية ودول أخرى.

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216، وأعربوا في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

وتصدت قوات #الدفاع_الجوي_السعودي لـ104 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران على المملكة بداية منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية مساء أمس الأول على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.

ووسط إدانات من المجتمع الدولي، وجّه السعوديون الشكر لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي أثبتت كفاءتها في تعاملها النوعي مع الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة في الظروف السابقة، كحرب الخليج أو في الفترة الحالية. وأبدى المواطنون اعتزازهم بالمنظومة الدفاعية المتطورة المزودة بأحدث الرادارات والأسلحة على مستوى العالم، وتواصل المملكة رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع فروعها حتى صنفت المملكة بثالث أعلى الدول في الإنفاق على #التسليح_العسكري.

وسطر أبطال الدفاع الجوي بطولاتهم عبر سماء المملكة بصحبة أبطال القوات الجوية، على مدى 63 عاماً عندما تدرب أفراد الدفاع الجوي للمرة الأولى على المدفعية الخفيفة ثم الثقيلة المضادة للطائرات، واليوم امتداد ذلك الجيل هم من يديرون شبكة الصواريخ والرادارات التي تغطي سماء المملكة.