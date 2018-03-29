مقتل 9 جنود يمنيين بهجوم للقاعدة غرب المكلا

قتل 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية وأصيب 3 آخرين، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذته عناصر تابعة لتنظيم #القاعدة، واستهدف نقطة عسكرية بمديرية حجر غرب مدينة #المكلا بمحافظة حضرموت شرق #اليمن.

وأفاد مصدر عسكري، بأن عناصر إرهابية نفذت هجوم مسلح، على نقطة العقيق بوداي حجر في المديرية التي تحمل ذات الاسم غرب المكلا، واشتبكت لعدة ساعات مع قوات النخبة الحضرمية التي تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وجرح 3 آخرين، بحسب إحصائية أولية.

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين لكن لم يتم التحقق من عددهم حتى الآن.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا الحكومي بحضرموت، وصول جثث 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية، و3 آخرين مصابين بإصابات متوسطة.

وبحسب المصدر، فان سبعة من هؤلاء الجنود تعرضوا للذبح على أيدي الإرهابيين، حيث وصلوا المستشفى ورؤوسهم فوق بطونهم.

والقتلى بحسب المصدر الطبي، هم: سامي سليمان باجعبوب، وأحمد سالمين باجغله، وحسين شاكر، وهاني يسلم باعيسى، ومحمد صالح باعيسى صابر، وأحمد محمد بادبيان، وسالم عبد المانع، محمد احمد باراس، ومحمد سليمان باهميم.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات الرسمية حتى اللحظة، فيما أكدت عمليات محافظة #حضرموت أن بيانا رسميا حول هذا الهجوم سيصدر في وقت لاحق عن قوات النخبة.

وجاء الهجوم بعد أيام من عملية عسكرية لقوات النخبة لمطاردة عناصر التنظيم الإرهابي ومداهمة أوكارها غرب المكلا.