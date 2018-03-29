ميليشيا الحوثي تحتجز 15 قاطرة إغاثية وسط اليمن

احتجزت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، في منفذ جمركي استحدثته بمحافظة #إب وسط #اليمن، 15 قاطرة إغاثية، ضمن عرقلتها الممنهجة لوصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والتلاعب بها في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر محلية، الاربعاء، ان الميليشيا تحتجز 15 قاطرة تابعة لمنظمات إغاثية وإنسانية، في منفذ جمركي استحدثته، وتطالب بدفع إتاوات مالية (جمارك غير قانونية)، على الشحنات، مؤكدة أنها رفضت كل أوامر الإفراج عنها حتى لحظة كتابة الخبر، رغم معرفتهم أنها تحمل موادا غذائية إغاثية للنازحين والفقراء.

وتعرقل ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.

وكان الحوثيون استحدثوا في محافظة إب مطلع نوفمبر الماضي، مصلحة جمارك على خط "إب ـ الضالع" لتحصيل إتاوات جديدة على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، وسبق احتجاز شحنات اغاثية اكثر من مرة في هذا المنفذ.