الجيش اليمني يسيطر على القبيطة بلحج.. ومواجهات بصرواح

أعلن الجيش الوطني في #اليمن، الجمعة، عن سيطرته على مديرية القبيطة في محافظة لحج.

وكانت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بطيران #التحالف_العربي تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمال محافظة لحج، وتأمين معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف و #صعدة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر عسكرية أن قتلى وجرحى من عناصر #ميليشيات_الحوثي سقطوا، صباح الجمعة، خلال مواجهات دارت لعدة ساعات بين قوات الشرعية والميليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة #مأرب.

مصادر ميدانية أشارت إلى أن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية و #الميليشيا_الانقلابية دارت في مناطق متفرقة من مديرية #صرواح غرب المحافظة.

وأضافت المصادر أن المواجهات استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.