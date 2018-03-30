الحوثيون يفجرون الطريق بين تعز وعدن على مستوى حيفان

شهدت جبهات كرش والقبيطة وحيفان في اليمن اليوم الجمعة معارك عنيفة، حُرِّر على إثرها عدد من المواقع، كما صُدَّت محاولة للحوثيين لاستعادة مناطق محررة.

وشهدت #حيفان مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في عدد من المواقع بعد أن نفذت قوات الشرعية هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في تبة سعيد طه وتبة العبلية ومنطقة الهُجمة جنوب حيفان.

وأفادت المصادر أن ميليشيا الحوثي قامت بنسف عدد من العبارات بمنطقة الهُجمة بالأعبوس في الطريق الرئيس الرابط بين مديرية حيفان وطور الباحة، كما فجرت الطريق بين تعز وعدن، تحسباً لإعاقة أي تقدم أو عملية عسكرية قد ينفذها الجيش اليمني في حيفان خصوصاً بعدما منيت الميليشيا بعدد من الهزائم في الجبهات المجاورة من حيفان كالقبيطة وكرش.

وفي جبهة #كرش، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم من تحرير عدد من المواقع غرب عزلة كرش بالأطراف الشمالية لمحافظة لحج من بينها سلسلة جبال شيفان والطويلة.

كما تم تحرير جبل اقبل وقردوف ومنطقة السحي شرق مديرية خدير التابعة لمحافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضها أفراد الجيش مع مسلحي ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين.

وبات الجيش اليمني على مشارف منطقة ثبرة وبيت حاميم. ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة لعدد من المواقع، تمهيداً لتحريرها من قبضة الميليشيات بعد أن حقق تقدماً في مواقع استراتيجية.

وفي جبهة #القبيطة، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش من جهة والحوثيين من جهة أخرى بعد محاولة الميليشيا استعادة مواقع حررها الجيش مؤخراً ومنها تبة السنترال وتبة الأخمار ومدرسة الفلاح بعنفات ومنطقة الحلاجيم.