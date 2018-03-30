اليمن.. التحالف يدمر معسكرا حوثيا بذمار ومصرع العشرات

استهدفت مقاتلات #التحالف_العربي، الجمعة، بعدد من الغارات الجوية، معسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة ذمار، وسط #اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف قصفت بأكثر من 8 غارات جوية مباغتة معسكراً تدريبياً للميليشيا في منطقة قاع الحقل، بمديرية ضوران أنس محافظة ذمار.

وذكرت أن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن17 عنصرا من #الميليشيا_الحوثية بينهم القيادي إسماعيل الوشلي، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وفي شرق صنعاء، استهدف طيران التحالف بأربع غارت جوية، الجمعة، تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة الميمنة بمديرية نهم، أسفرت عن تدمير أربعة أطقم محملة بالذخائر والأفراد ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما دمرت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في "الجاح" واستهدفت تجمعاتهم في مزرعة بمديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي، مما أسفر عن مصرع العشرات من الميليشيا.