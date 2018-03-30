لغم حوثي يقتل أسرة يمنية كاملة بالجوف

تسبب #لغم_أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، بمقتل أسرة كاملة في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال شرقي #اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن اللغم الذي زرعته #الميليشيا_الحوثية قبل طردها من إحدى مناطق برط العنان، أودى بحياة 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وجميعهم من أسرة واحدة.

وأوضحت أن ضحايا اللغم الحوثي هم: يحيى قائد الصلاحي، وزوجته صالحة محسن صالح، والطفل همام يحيى قائد ( 12 عاماً)، والطفلة سعادة يحيى قائد (10 أعوام)، والطفل صالح علي هادي (6 أعوام).

وتسببت #ألغام_الحوثيين بحصد أرواح مئات الضحايا المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف المعاقين، وسط مطالبات حقوقية متكررة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا بالتوقف الفوري عن زراعة الألغام المحرمة دوليا.

واتهمت منظمة رصد للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، ميليشيا الحوثي، بزراعة أكثر من 500 ألف لغم، وأكدت أنها لا تزال تستخدم الألغام بشكل مفرط وفق تقارير أممية مؤكدة.