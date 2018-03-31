الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات استراتيجية في صعدة

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدما ميدانيا في جبهة علب شمال محافظة صعدة المحاذية للسعودية بعد السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية #باقم إثر معارك مع ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود في #الجيش_اليمني العميد صالح قروش، في تصريح لـ"العربية"، بأن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة إلى مواقع كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيها والتي تقع في" تبة الحمراء وجناح الصقر".

ولفت قروش إلى أن المناطق التي تم السيطرة عليها من شأنها قطع خط الإمداد للميليشيات كونها تطل على منطقتي خشبان وأبواب الحديد، مشيرا إلى أن قرابة خمسة عنصر من #ميليشيات_الحوثي الإيرانية قد لقوا مصرعهم بينهم قناص، فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما تمكنت طائرات التحالف المساندة للجيش الوطني اليمني من إعطاب مركبتين عسكريتين للميليشيات، ومقتل من كان على متنها إلى جانب تعزيزات أخرى في منطقة أبواب الحديد.

وكانت الفرق الهندسية قد تمكنت من انتزاع قرابة مئة لغم متنوعة الأحجام والمهام زرعتها الميليشيات، وذلك إثر فتح الفرق الهندسية ثغرات لتقدم قوات اللواء الخامس.