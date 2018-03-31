الحوثيون يفشلون باستهداف بارجة حربية للتحالف العربي

اندلع حريق هائل في ميناء الاصطياد في الحديدة غربي #اليمن، إثر فشل ميليشيات الحوثي في استهداف بارجة حربية تابعة للتحالف العربي.

وذكرت مصادر في الحديدة أن خللاً في إطلاق صاروخين بحريين أدى لاشتعال النار في موقع الإطلاق ومحيطه، وتطور إلى حريق هائل في مركز الصيد البحري وزوارق الصيادين في الحديدة.

وبينما زعمت ميليشيات الحوثي أن الحريق الذي شب في الميناء كان لأسباب عرضية أكدت مصادر محلية أن الميليشيات فشلت في إطلاق صاروخين بحريين لاستهداف بوارج #التحالف_العربي قبالة سواحل الحديدة أطلقتهما من مواقع مختلفة شرق مدينة الحديدة، وأن الصاروخين سقطا في المواقع التي اندلعت فيها النيران في ميناء الإنزال السمكي، وفي مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.