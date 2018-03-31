اليمن.. إحباط هجوم "حوثي - داعشي" بالبيضاء

أعلن #الجيش_اليمني، السبت، أن قواته أحبطت هجوماً إرهابياً شنه "عناصر يطلقون على أنفسهم تنظيم داعش"، بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي، استهدف مواقع الجيش الوطني في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن "الجيش الوطني أحبط هجوماً إرهابياً، مساء الجمعة، استهدف مواقعه في منطقة يكلا بمحافظة #البيضاء شنته عناصر يطلقون على أنفسهم تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي المتواجدة في نفس المنطقة".

ولم يوضح المصدر فيما إذا كانت تلك خدعة حوثية، بادعاء أن تنظيم داعش هو المنفذ، حيث ذكرت معلومات أمنية سابقة أن الميليشيات الانقلابية تنوي تنفيذ عمليات باسم داعش.

وبحسب المصدر، فإن اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة وقعت بين الجيش الوطني والعناصر الإرهابية المهاجمة أسفرت عن مقتل جميع المهاجمين واستشهاد ثلاثة من الجيش الوطني وإصابة آخرين.

وكانت قناة "العربية" ذكرت الأربعاء، نقلاً عن معلومات أمنية يمنية، أن ميليشيات #الحوثي تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات يمنية، أبرزها البيضاء والجوف باسم "خلايا داعش وتنظيم القاعدة"، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي وكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها الميليشيات على الجبهات، والانهيارات التي حصلت داخل صفوفها.