اليمن.. شاهد كيف تحول عرس في عدن إلى عزاء

تحول عرس شعبي في مدينة #عدن جنوب #اليمن إلى #عزاء، بعد تعرض أحد الحضور لإصابة مباشرة بالرأس إثر #رصاصة_طائشة.

وتشير مصادر إلى وفاته الفوري في موقع العرس قبل نقله إلى المستشفى، وذلك بعد إقدام أصدقاء العريس على إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

ولم تكن الحادثة الأولى التي تتحول إلى مأتم بسبب ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

وتشهد مدينة عدن مناشدات متكررة للتوقف عن #إطلاق_الأعيرة_النارية_بالاحتفالات والأعراس، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء خلال السنوات الماضية، والتي يستنكرها المجتمع باعتبارها عادة دخيلة على المجتمع العدني.

وعلى الرغم من محاولات الأجهزة الأمنية، وجهود التوعية المجتمعية، إلا أن مصادر طبية تشير إلى ارتفاع أعداد المصابين نتيجة للرصاص الراجع، في أيام الخميس والجمعة، وهي الأيام التي تقام فيها حفلات الزواج في المدينة.