بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن إغاثية غرب اليمن

التهم #حريق_هائل، السبت، مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة #الحديدة، غرب #اليمن، وأتلف كل ما فيها من مواد غذائية إغاثية، فيما ألمحت الحكومة الشرعية إلى احتمال تورط #ميليشيا_الحوثي الانقلابية بإحراق المخازن في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد شهود عيان، أن الحريق التهم 5 مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في منطقة كيلو 7 في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدين أن المخازن تحتوي مواد إغاثية وغذائية متنوعة، بينها زيوت طبخ وبقوليات ومواد أخرى.

ولم يصدر أي توضيح من برنامج الغذاء العالمي، حول أسباب الحريق، حتى كتابة الخبر، فيما التزمت سلطات الحوثيين الصمت.

الحكومة اليمنية الشرعية، استنكرت في بيان ما تعرضت له المخازن من حريق أدى لأضرار كبيرة واتلاف للمواد الإغاثية والإنسانية في الحديدة، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل ومحايد وتحديد الجهات المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تثبت تورطها فيما حدث، في تلميح إلى تورط ميليشيا الحوثي.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.

ووصف الأعمال والتصرفات التي تستهدف العمل الاغاثي والإنساني وتعيق الوصول السريع للمحتاجين بالأعمال الإرهابية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى إدانة هذه الأعمال وإيضاح تفاصيل ذلك للرأي العام المحلي والدولي، في أسرع وقت، والرفع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، والضغط بكافة الوسائل والسبل على الميليشيا لوقف التدخل بالعمل الإغاثي والإنساني.