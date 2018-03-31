تعزيزات بآلاف الجنود من التحالف تصل اليمن

دفع #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن بتعزيزات عسكرية متعددة المهام، تساند الجيش الوطني اليمني لإعادة باقي المناطق، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن الآلاف من الجنود ومئات الدبابات والمدرعات وصلت عدة محافظات يمنية، استعداداً لتنفيذ مهامها العسكرية الموكلة لها. كما وصلت إلى عدة محافظات يمنية كتائب متخصصة في الاستطلاع وكشف الألغام، وفرق طبية وفنية.

في سياق آخر، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الأولى من صباح السبت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وأهداف متحركة في منطقة #الساحل_الغربي وفي محافظة #البيضاء، مما أدى لمقتل وجرح مقاتلين انقلابين وتدمير عتادهم العسكري.

وفي محافظة البيضاء، استهدفت المقاتلات تعزيزات ومواقع للميليشيات في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعه للميليشيات.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية في #الحديدة أن نحو 150 عنصراً من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، إثر استهداف طائرات التحالف بعدة غارات معسكراً تدريبياً للميليشيات في وادي عيان بمنطقة الخشم التابعة لمديرية الزهرة شمال مدينة الحديدة.

كما دمرت الغارات تعزيزات للميليشيات في ضواحي مديرية #حيس وعلى الخط العام الرابط بين زبيد والجراحي، ومخازن ذخائر وأسلحة للميليشيات شمال مديرية التحيتا القريبة من خطوط المواجهات.