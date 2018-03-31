‏‫تحليق مكثف لأباتشي التحالف على صعدة وحجة

حلقت #مروحيات_الأباتشي التابعة للتحالف بشكل مكثف، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، على مواقع متعددة في محافظتي صعدة وحجة، مهمتها تنفيذ عمليات استهداف على مقرات وأوكار #ميليشيات_الحوثي.

وأفاد مراسل "العربية" أن هذه تعد المرة الأولى التي تحلق فيها الأباتشي بشكل مكثف، حيث ساندت قوات عسكرية للجيش الوطني والتحالف على الأرض، كما قصفت مواقع عديدة للميليشيات الانقلابية، وقتلت ما لا يقل عن 20 عنصراً.

وأشارت مصادر إلى أن المهمة العسكرية التي نفذتها الأباتشي، توزعت في مديريتي #حرض و #ميدي بمحافظة #حجة، ومواقع عدة في محور #صعدة.