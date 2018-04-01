البيضاء.. دبابة حوثية تدهس سيارة مواطن يمني ومقتل 7

دهست ميليشيات الحوثي الانقلابية، بدبابة عسكرية، سيارة مواطن في محافظة #البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على متنها وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء، أن دبابة PMP تقودها ميليشيات الحوثي بنقطة أحرم بمدينة رداع في البيضاء، دهست سيارة المواطن سيف محمد علي العربجي. وأشار في بيان إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل سبعة مواطنين وجرح خمسة آخرين بجروح خطيرة.

كما ذكر المركز أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الحادثة (سيف محمد علي العربجي، لطف سيف محمد علي العربجي، مبخوت القيشاني العربجي، صاعق محمد وسيع، صالح محمد وسيع، معين علي المقروم، مرداس محمد علي العربجي).

ولم يبين المركز أسباب ودواعي الحادثة، غير أن الميليشيات تلجأ عادة إلى الانتقام من المدنيين مع الهزائم الميدانية في جبهات القتال، حيث تواجه انهيارا متسارعا في مختلف الجبهات ومنها جبهة البيضاء.

وتنتقم الميليشيات من أبناء البيضاء، نظرا لمقاومتهم المستمرة ضدها منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تحولت المحافظة إلى واحدة من أكثر الجبهات استنزافا وخسارة بشرية ومادية للحوثيين.

إلى ذلك، أحرقت المقاومة الشعبية بالبيضاء، أربعة أطقم قتالية للميليشيات الحوثية، خلال الساعات الأخيرة في منطقة الزوب بمديرية القريشية، وقتل وجرح من كانوا على متنها.