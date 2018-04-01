ما أهمية "مديرية الظاهر".. خامس جبهة بمعقل الحوثيين؟

واصلت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، الأحد، تقدمها الميداني في مديرية الظاهر بمحافظة #صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات.

وجبهة مديرية الظاهر، هي خامس جبهة استحدثها #الجيش_اليمني، السبت، جنوب غرب صعدة المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد، تضاف إلى جبهات "البقع، وباقم، ورازح، وبرط الجوف باتجاه مديرية الحشوة".

وعن الأهمية الاستراتيجية لهذه الجبهة، أوضحت مصادر عسكرية، أنها تبعد 10 كم فقط عن جبال مران بمديرية حيدان، مسقط رأس زعيم المتمردين، #عبدالملك_الحوثي، وتضييق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس من الجهة الجنوبية الغربية.

كما أنها تقطع خطوط إمداد #ميليشيات_الحوثي بين محافظة صعدة ومدينة حرض في حجة (شمال غرب اليمن)، والحدودية مع #السعودية.

وحررت قوات الجيش اليمني، الأحد، مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ"، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وأكد مصدر عسكري، أن "مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بصعدة، ومنها تعزيزات في "مران" كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان"، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وكان الجيش اليمني، استحدث، السبت، جبهة جديدة بمديرية الظاهر (جنوبي غرب صعدة)، وتمكن من تحرير عدد من المواقع المهمة، ووصلت قواته إلى مشارف "سوق الملاحظ" بمركز المديرية.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي.