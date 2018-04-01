مصرع قيادي حوثي في البيضاء على يد الجيش الوطني

لقي القيادي الحوثي أشرف محمد الشمام الكبسي مصرعه على يد #الجيش_الوطني في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

كما شنت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف مراسل "العربية" بالأراضي اليمنية أن المقاتلات استهدفت مواقع وتعزيزات #ميليشيا_الحوثي في مديرية الملاجم، شرق محافظة #البيضاء وسط اليمن.

كما نفذت المقاتلات عدة غارات على محافظة #صعدة شملت الملاحيظ والبقع وعلب.

وأدت الغارات وفق المصادر إلى تدمير آليات ومركبات قتالية، ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.

فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين في معسكر الحمزة ووادي قرية الأصمين بمديرية السبرة شرق إب بـ 6 غارات جوية.