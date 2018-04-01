مقاتلات التحالف تغير على مواقع الحوثي في صعدة والبيضاء

شنت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف مراسل "العربية" بالأراضي اليمنية أن المقاتلات استهدفت مواقع وتعزيزات #ميليشيا_الحوثي في مديرية الملاجم، شرق محافظة #البيضاء وسط اليمن.

كما نفذت المقاتلات عدة غارات على محافظة #صعدة شملت الملاحيظ والبقع وعلب.

وأدت الغارات وفق المصادر إلى تدمير آليات ومركبات قتالية، ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش اليمني كشفت، السبت، عن فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، وقالت إنها "تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة استمرت لساعات.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودةً بطيران الـ"أباتشي" التابع للتحالف العربي نفذت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت "حيد الأصم" وتبة "أبو عقال"، كما تمكنت من تحرير "معسكر الكمب" مركز تجمع الميليشيات، فيما تخوض قوات الجيش معارك ضارية على بعد كيلومتر من "سوق الملاحيظ" مركز مديرية الظاهر.