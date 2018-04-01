مقتل مسؤول "الزينبيات".. ذراع الحوثي النسائية

كشفت مصادر يمنية، الأحد، عن مقتل أحد قادة ميليشيا #الحوثي الانقلابية البارزين في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في ظل تصاعد الخلافات والتصفيات المتبادلة في صفوف الميليشيا.

وقالت مصادر متطابقة في صنعاء، إن القيادي الحوثي البارز المدعو حسين البكلي، لقي مصرعه، مع أحد مرافقيه، السبت، في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

والبكلي هو أحد قادة الميليشيا العسكريين، ومسؤول الارتباط بين "وزارة الدفاع" التي تسيطر عليها الميليشيا وجبهة الساحل الغربي، كما أنه المسؤول الأول عن "الزينبيات" وهي الفرق النسائية الحوثية المتخصصة في اقتحام وتفتيش المنازل وقمع المظاهرات النسائية.

وبحسب المصادر، فإن حسين البكلي، تعرض لإطلاق نار مباشر في كمين بإحدى النقاط المستحدثة من قبل ميليشيات الحوثي في منطقة بيت بوس جنوب #صنعاء، ما أدى الى وفاته مع أحد مرافقيه.

وأوضحت أن منفذي الاغتيال فروا من موقع الحادث بعد تأكدهم من مقتل البكلي، ومرافقه.

وأكدت عدة مصادر، أن تصفية البكلي وهو أحد المقربين من رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية"، محمد علي الحوثي، يأتي في إطار الخلافات المتصاعدة بين أجنحة #الحوثيين المتصارعة على خلفية النهب والفساد والاستحواذ على السلطة في مناطق سيطرتهم.