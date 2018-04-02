الأحمر: عازمون على استعادة اليمن من قبضة الحوثي

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن القيادة والحكومة الشرعية في ‏بلاده عازمة على استعادة الدولة اليمنية من قبضة #ميليشيا_الحوثي المدعومة من #إيران وتحقيق السلام ‏الدائم.‏

وأشاد خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، بالتقدم الذي أحرزه #الجيش_اليمني في معاركه ضد الميليشيا في ‏مناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ومنطقتي كرش والقبيطة بمحافظة لحج على طريق ‏استكمال تحرير #اليمن من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

من جهته تطرق قائد المنطقة خلال الاتصال، إلى التطورات الميدانية وجاهزية ‏الجيش لاستمرار التقدم وتحرير ما تبقى من مناطق من الميليشيا الحوثية.‏