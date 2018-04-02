التحالف: باليستي حوثي استهدف السعودية وسقط باليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الخامسة وستة وعشرين دقيقة (1726) من عصر الاثنين، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من #إيران، من محافظة صعدة داخل الأراضي اليمنية.

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه #ظهران الجنوب وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية #السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.