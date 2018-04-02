التحالف يقصف تعزيزات المليشيات القادمة من صعدة للحديدة

قصف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، تعزيزات للميليشيات الانقلابية كانت قادمة من #صعدة إلى الحديدة، حسب ما أكده مصدر يمني لقناتي "العربية" و"الحدث".

كما قصف التحالف تجمعات ومخازن سلاح للحوثيين في #مدينة_الصالح في الحديدة. وأشار المصدر لانفجارات ودخان كثيف باستهداف مخزن السلاح في #الحديدة.

كما نفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت غارات على صعدة استهدفت مواقع للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم، كما استهدفت المقاتلات جبل الظهرة ووادي القعيف في الجوف.

وفي البيضاء قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي في قصف للمقاتلات على معسكر الأمن المركزي المجاور للمجمع الحكومي في مدينة البيضاء، والتي جعلت الميليشيات منه نقطة تجمع لأفرادها لمساندة وتعزيز جبهاتهم بالمحافظة.