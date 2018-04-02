هيومن رايتس: بإطلاق الصواريخ الحوثي انتهك قوانين الحرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية "انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية".

وأطلقت ميليشيات الحوثي في 25 آذار/مارس، سبعة صواريخ باليستية على #السعودية، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية، وأدى سقوط شظايا من أحد الصواريخ التي تم اعتراضها إلى مقتل عامل مصري وإصابة آخرين في #الرياض.

وأكد بيان صادر عن المنظمة نشرته على موقعها، أن "الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولون عن جرائم الحرب"، وأضافت "عندما تُوجّه هذه الهجمات عمداً أو عشوائياً نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب"، مشيرة إلى هجمات الصواريخ الباليستية غير الموجهة مثل بركان إتش 2 أو قاهر إم 2 غالبا ما تكون عشوائية، خاصة في المدى البعيد.

ولفتت هيومن رايتس إلى ما ذكره "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" في يناير الماضي عن أنه "حدد مؤشرات قوية لتوريد المواد ذات الصلة بالأسلحة مصنعة في #إيران، أو قادمة منها، بعد فرض حظر الأسلحة في 14 أبريل/نيسان 2015، لا سيما في مجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية قصيرة المدى".

وشددت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة وقف ميليشيات الحوثي هجماتها الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية.

وبحسب بيان المنظمة الحقوقية الدولية، فإن #الحوثيين كثيرا ما قصفوا "مناطق ذات كثافة سكانية عالية بشكل عشوائي في #اليمن، وذلك ضمن انتهاك واضح لقوانين الحرب، كما أنهم قتلوا وجرحوا مدنيين".

وقالت هيومن رايتس "إن هذه الهجمات تسببت بخسائر فادحة في تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن".