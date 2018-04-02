اليمن.. 20 غارة للتحالف على مواقع حوثية بصعدة والبيضاء

نفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية على مواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن مقاتلات التحالف شنت أولى غاراتها على صعدة، واستهدفت مواقع للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم، كما استهدفت المقاتلات جبل الظهرة ووادي القعيف في الجوف.

وفي البيضاء، قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بقصف المقاتلات على مقر الأمن المركزي بمدينة البيضاء، المقر الذي جعلت منه الميليشيات نقطة تجمع من أجل مساندة وتعزيز قواتها بالمحافظة.

وكانت قوات الشرعية اليمنية قد واصلت بإسناد من #التحالف تضييق الخناق على المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة #صعدة من أربع جبهات أحدثها جبهة الملاحيظ، حيث استعاد الجيش اليمني معسكر الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة.

إلى ذلك، تتقدم #قوات_الشرعية باتجاه جمعة بن فاضل مركز مديرية الظاهر على الطريق المؤدي لجبال مران، وتكمن أهمية هذا التقدم في أنه يفقد ميليشيات الحوثي معقلها الرئيس.

ومن جبهة كتاف شرقا إلى جبهة الملاحيظ غربا، تشتعل المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية الانقلابية على امتداد المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة الحدودية وسط تقدم كبير للجيش الوطني، بدعم جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية.

وشهدت جبهة الملاحيظ معارك متواصلة منذ ثلاثة أيام، استعاد خلالها #الجيش_الوطني السيطرة على معسكر الكامب ومرتفعات استراتيجية على الطريق المؤدي إلى جبال مران، أحد أهم المعاقل التي انطلقت منها حركة تمرد الحوثي.