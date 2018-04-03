الجيش اليمني يقترب من "مران" مسقط رأس الحوثي

أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا في جبهة الظاهر شمال غرب محافظة #صعدة مقتربة بذلك من مسقط رأس زعيم التمرد عبدالملك الحوثي في #مران الذي لم يعد يفصلها عنه سوى أقل من 15 كيلومتراً.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني لقناتي "العربية" و"الحدث" إن مديرية #الظاهر شهدت معارك عنيفة بين قوات الشرعية المسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية وبين الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية، لقي فيها أكثر من 113 عنصراً من الميليشيات مصرعه وجرح آخرون.

وأكد المصدر أن الميليشيات التي يقودها كل من عبدالله الرزامي وأبو هدى الهادوي وأبو مهدي، فشلت رغم محاولاتها العديدة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، ليلوذ من تبقى من العناصر الانقلابية بالفرار بعد تكبدهم خسائر بشرية وعسكرية.

يذكر أن معركة الظاهر، التي انطلقت مؤخراً، من أكثر الجبهات أهمية. وبالإضافة لجبهة الظاهرة، يحاصر الجيش اليمني محافظة صعدة من أربعة جبهات أخرى، ما أربك صفوف الميليشيات.