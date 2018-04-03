الجيش يتقدم نحو البيضاء.. والتحالف يدمر تعزيزات حوثية

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تقدماً ميدانياً إلى مشارف البيضاء (وسط اليمن) من اتجاه محافظة #مأرب (شمال شرق)، في جبهة جديدة من شأنها تسريع العمليات العسكرية الجارية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني، نقلاً عن مصدر ميداني، أن معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية تدور في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي #البيضاء ومأرب.

وأكد إحراز الجيش الوطني، تقدماً ميدانياً إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مأرب، استعدادا لتحريرها.

في هذا السياق، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للميليشيا الحوثية في مناطق مسعودة والعُر ومحجان وحوران وقانية بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وأسفرت الغارات عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للميليشيا، علاوةً على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات.

إلى ذلك، فجرت المقاومة الشعبية بالبيضاء، عربة تابعة للميليشيات الانقلابية مما أدى لمرصع أو جرح من كانوا على متنها في خط الاسفلت في منطقة السمنة ما بين جميدة الثعالب وقيفة بمديرية القريشية.

وتتواصل العمليات العسكرية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف بقيادة السعودية، لتحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثمان محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو #ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال انهاء الانقلاب.