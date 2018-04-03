السعودية تمول الخطة الإنسانية باليمن بنصف مليار دولار

تقدمت المملكة العربية #السعودية بنصف مليار دولار للمساهمة في #تمويل_الخطة_الإنسانية في #اليمن، كما تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بنفس المبلغ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس ، اليوم الثلاثاء،من جنيف في مؤتمر إعلان التبرعات من أجل اليمن، إن السعودية والإمارات، اللتين تشاركان في الصراع لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى السلطة، "منحتا بسخاء" 930 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

كما تقدمت الكويت بـ 250 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فيما قدم الاتحاد الأوروبي 107 ملايين يورو.

وأوضح غوتيريس أن هناك فرصة للحل في #اليمن ويجب استغلالها، لافتا إلى أن المبعوث الأممي يعمل على إعداد خطة يمنية يمنية للحل.

وطلبت الأمم المتحده هبات بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الحاجيات الإنسانية لليمن.