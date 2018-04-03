شاهد.. الأمن اليمني يضبط شحنة حشيش في طريقها للحوثيين

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء، كمية كبيرة من الحشيش المخدر في محافظة #مأرب، كانت في طريقها إلى #ميليشيات_الحوثي الانقلابية بالعاصمة #صنعاء.

وأوضح مدير شرطة مأرب العميد عبد الملك المداني، أن رجال الأمن في نقطة نجد المجمعة (بداية طريق مأرب/البيضاء) ضبطوا نحو 175 كلغ حشيش كانت على متن دينة محملة بالطماطم والبطاط، وتم إخفاء مادة الحشيش أسفل الحمولة.

وأشاد المداني باليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ونجاحاتهم الكبيرة في إحباط عمليات التهريب المتكررة لميليشيات الحوثي الانقلابية.

يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية خاصة في مأرب (شرق صنعاء)، ضبطت أكثر من مرة شحنات أسلحة، ومعدات عسكرية، وأموال مزورة، ومخدرات، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، والتي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة، كما تقول مصادر استخباراتية يمنية.