ضربة مجهولة تقتل مدنيين بأفغانستان..والأمم المتحدة تحقق

قال قرويون في #إقليم_قندوز بشمال أفغانستان، الثلاثاء، إنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية نفذتها الحكومة في منطقة خاضعة لسيطرة #حركة_طالبان وذلك في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".

وأعلن مكتب حاكم الإقليم إن هجوم، الاثنين، الذي نفذته القوات الجوية الأفغانية على اجتماع لطالبان أسقط عددا غير معروف من الضحايا المدنيين.

وسلطت الواقعة الضوء على مخاطر تعزيز استخدام القوة الجوية بموجب استراتيجية جديدة أعلنتها #الولايات_المتحدة العام الماضي في محاولة لإرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال سيد جان أحد سكان منطقة داشتي أرتشي إنه شارك في جنازتين جماعيتين لنحو 40 شخصا مضيفا أن إجراءات دفن أخرى اتخذت.

كما صرحت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة إن محققيها في المنطقة لتحري "التقارير المزعجة" بتعرض مدنيين "لأضرار بالغة".

وأعلن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأفغانية إن الضربة الجوية وقعت أثناء اجتماع للمتطرفين، وأسفرت عن مقتل 35 على الأقل من طالبان وإصابة كثيرين آخرين. ونفى التقارير بتعرض المدنيين لأضرار، قائلا: "إن من بين القتلى اثنان من كبار قادرة طالبان".

ولكن زعماء في حكومة الإقليم، ومن بينهم الحاكم والشرطة، قالوا إن الضربة استهدفت اجتماعا لطالبان لكنها أسقطت عددا غير محدد من الضحايا المدنيين.

وظهرت في تسجيل فيديو بثته طالبان على الإنترنت جثث أربعة أطفال في أكفانها كما تم تداول صور أخرى لأطفال وبالغين يعالجون في المستشفى لكن لم يتسن التأكد من صحتها.

وقالت طالبان، الاثنين، إن الضربة الجوية قتلت 150 من رجال الدين والمدنيين ونفت تواجد أي من مقاتليها في الموقع.