الاتحاد الأوروبي: الحوثي هاجم ناقلة "أبقيق" السعودية

أفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن #ناقلة_النفط_السعودية التي هاجمتها #ميليشيات_الحوثي اليمنية، الثلاثاء، كانت الناقلة "أبقيق".

وأظهرت بيانات شحن أن الناقلة العملاقة كانت ترفع العلم السعودي وتحمل مليوني برميل من النفط.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، العقيد الركن #تركي_المالكي، قال إنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء #الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من #إيران.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وشدد العقيد المالكي على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب والبحر الأحمر، ما قد يتسبب أيضاً بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام #ميناء_الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية، وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة.