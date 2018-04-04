الحوثيون يفشلون في إطلاق باليستي على مأرب

فشلت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في #إطلاق_صاروخ_باليستي من مديرية همدان شمال العاصمة #صنعاء.

وفيما ذكرت وسائل إعلام الحوثيين، أن ميليشياتهم أطلقت باليستياً جديداً على مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، أكد شهود عيان، أن الصاروخ الحوثي سقط على مسافة قريبة بعد إطلاقه في شمال صنعاء ولم ينفجر.

وأفاد شهود عيان، أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من منطقة الجايف بمديرية همدان، سقط في منطقة بني سبعة بمديرية أرحب المجاورة شمال صنعاء.

وأوضحوا أن الصاروخ سقط في إحدى مزارع القات بأرحب، ولم ينفجر، ولم يتم رصد أي ضحايا جراء سقوطه.

وكثفت ميليشيا الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والأراضي السعودية، مع تضييق الخناق عليها في كافة الجبهات، لكن الدفاعات الجوية للتحالف تعترضها في كل مرة، وبعضها يفشل إطلاقها.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران بتزويد ميليشيا الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيا، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.