اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتل 87 مدنيا الشهرالماضي

#ألغام_ميليشيات_الحوثي الانقلابية، في شهر مارس الماضي.

وكشف تقرير نشرته مؤسسة وثاق للتوجه المدني (حقوقية مستقلة)، الأربعاء، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي 247 انتهاكا لحقوق الإنسان في اليمن في مارس 2018.

وأوضح بيان حالة حقوق الإنسان الشهري الصادر عن المؤسسة، أن تلك الانتهاكات شملت القتل والإصابة خارج نطاق القانون، والاعتداء على سلامة الجسم، والاختطافات والاحتجازات التعسفية، واقتحام ونهب وتدمير للممتلكات، والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.

وأفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلت (70) مدنيا وأصابت (70) آخرين بينهم نساء وأطفال، أغلبهم سقطوا في عمليات #قصف_عشوائي على أحياء سكنية في مدينة #تعز و #الحديدة و #البيضاء والضالع، خلال شهر مارس الماضي.

كما رصد في ذات الفترة 28 حالة انفجار ألغام زرعتها الميليشيا، وأودت بحياة 17 مدنيا في الحديدة وشبوة والبيضاء والجوف، وإصابة 7 آخرين، إضافة إلى تدمير أربع سيارات في البيضاء.

وقامت الميليشيا في مارس الماضي، وفق التقرير، بـ 47 حالة اختطاف و احتجاز تعسفي بحق المواطنين، كما اختطفت 33 امرأة في العاصمة صنعاء.

وتشهد المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تصاعدا كبيرا لانتهاكات حقوق الإنسان، وسط حالة من التعتيم تفرضها الميليشيا، عقب إغلاقها لوسائل الإعلام المناوئة لمشروعها، ومنع المنظمات الحقوقية من العمل.