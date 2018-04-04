رئاسة اليمن تدعو لموقف حازم من استهداف ناقلة نفط سعودية

دعت الرئاسة اليمنية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، من #الهجوم_الإيراني_الحوثي على #ناقلة_نفط_سعودية بالمياه الدولية غرب #ميناء_الحديدة، واعتبرت أن السبيل الوحيد لوقف تهديد الملاحة الدولية هو إنهاء الانقلاب، و"عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية".

جاء ذلك على لسان نائب الرئيس اليمني، #علي_محسن_الأحمر، الذي عبر عن استنكاره لهذه الحادثة، وقال إنها "تؤكد استمرار تهديد انقلاب الحوثي لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية".

وقال: "إن استهداف الناقلة يكشف عن الوجه الإرهابي لميليشيا الحوثي الإيرانية التي تسعى للقرصنة والاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية، وهو ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكانت قوات البحرية التابعة للتحالف العربي، أفشلت، الثلاثاء، "هجوما حوثيا إيرانيا" على إحدى ناقلات النفط السعودية، بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ووصف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، الهجوم بـ "الإرهابي"، ويشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وتبنت #ميليشيا_الحوثي في وسائل إعلامها، استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، وقالت إنه تم استهدافها "بسلاح مناسب"، وفق تعبيرها.