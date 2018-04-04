شاهد.. العمليات العسكرية للجيش اليمني في معقل الحوثيين

وصف الجيش اليمني، الأربعاء، العملية العسكرية لتحرير محافظة #صعدة معقل الحوثيين أقصى شمال البلاد، بـ"المعركة الفاصلة" باعتبارها "بوابة العبور نحو استعادة الدولة".

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أن معركة #تحرير_صعدة مستمرة، وسط تقدم مستمر للجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في كل الجبهات، وانهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثية الانقلابية.

وذكر أن قوات الجيش تواصل التقدم في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة صعدة، بإسناد جوّي وبري من قوات التحالف، مشيراً إلى أن "المعارك على أشهدها" وأن الأيام القادمة ستكون "مليئة بالمفاجآت".

وأوضح قائد محور صعدة أن قوات الجيش استحدثت جبهات جديدة في عدة مديريات بصعدة لتسهيل عملية تحريرها، مع مراعاة سلامة المواطنين الذين تستخدمهم الميليشيات دروعاً بشرية، بعد أن فشلت في منع تقدم الجيش عبر شبكات الألغام، بحسب تصريح نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني.

واعتبر العميد الأثلة جبهة "الملاحيظ" بمديرية #الظاهر جنوب غربي صعدة "أهم الجبهات التي ستقصم ظهر الميليشيات"، مؤكداً أن مدفعية الجيش، ولأول مرة منذ الحرب السادسة، بدأت تدك مواقع الحوثيين في منطقة #مران، "ومنها مواقع جبل جميمة القريب من ضريح الصريع حسين بدرالدين الحوثي مؤسس الجماعة الإرهابية".

وأوضح أن العمليات العسكرية في صعدة تسير وفق الخطة المرسومة، مؤكداً عزم قوات الجيش على "تخليص أبناء صعدة والشعب اليمني من شرور الميليشيات".

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني فيديو يوضح سير العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققها قوات الجيش في #معقل_الحوثيين بمحافظة صعدة.