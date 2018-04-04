صنعاء.. الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة ومقتل 23 حوثيا

انتزعت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، سلسلة جبلية استراتيجية في جبهة #نهم شرق العاصمة #صنعاء، من قبضة ميليشيا #الحوثي الانقلابية عقب معارك عنيفة.

وأكد الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله #الشندقي، "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال العقد وجبال #السعلي بعد معارك ضارية مع الحوثيين".

ولفت المتحدث العسكري في بيان، إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 23 حوثياً فيما جرح العشرات منهم، موكداً استمرار المعركة في ظل تقدم كبير يحرزه الجيش الوطني.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي، نفذت عدة غارات جوية تزامنت خلال المواجهات، مستهدفة تعزيزات وتجمعات للمسلحين الحوثيين.

وحسب "الشندقي" فإن الغارات الجوية للتحالف، أسفرت عن تدمير أربعة أطقم قتالية وستة عيارات وعربتين BMB".

وتخوض قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، معارك ضاريه مع ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستكمال تحرير مديرية نهم الجبلية ذات الطرق والجبال الوعرة (مساحتها أكثر من 1800 كلم مربع)، والتي توصف بأنها "البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء".