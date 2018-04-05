البيضاء.. تحرير مواقع استراتيجية ومصرع قيادي حوثي

حررت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بطيران #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن، الخميس، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة #البيضاء (وسط البلاد).

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة "قانية" شمال البيضاء، ومنها: جبل "الفالق" و"هضبة رمضة" و"جبل الوعيل" و"جبل خرفان" المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.

وأضاف "تزامن تحرير هذه المواقع مع غارات جوية مكثّفة ومركزة لطيران التحالف، استهدفت آليات وتجمعات وتحركات للميليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للميليشيات في "شعب الماعز" التابع لمنطقة "بني وهب" بمديرية السوادية.

كما أسفرت غارة جوية لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي في جبل مسعودة، بالبيضاء، عن مصرع القيادي الحوثي المدعو أبو الحسن الصعداوي وعدد من عناصر الميليشيا، وفق مصادر ميدانية.

وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفًا استهدف مواقع الميليشيات الانقلابية في جبل مسعودة وجبل العر، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات.

وأكد الجيش اليمني، أن المواجهات مستمرة على أشدها في جبهة "قانية" بمديرية ردمان، وسط تقدم ثابت ومتواصل لقوات الجيش بإسناد مباشر من طيران التحالف.