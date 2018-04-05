الحوثي ينتقم من المدنيين في البيضاء بعد هزائمه

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشكل عشوائي ومكثف، الاربعاء، منازل عدد من المواطنين في محافظة #البيضاء وسط #اليمن، عقب الهزائم الميدانية التي تلقاها في كثير من جبهات المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فان امرأة اصيبت بجروح بالغة وتضررت عدد من المنازل جراء القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأكدت إن الميليشيا الحوثي شنت قصفا عنيفا بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، على منازل #المواطنين بمنطقة لجردي في مديرية الزاهر، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بالغة، وتضرر أربعة منازل وعدد من الممتلكات.

كما انفجر لغم زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، قبل دحرها منها، بأحد الاطفال، ما تسبب له بإصابات خطيرة.

وقال مصدر محلي، ان الطفل صالح عبدالقادر ناجي #المنصوري، اصيب بانفجار لغم ارضي زرعته عناصر ميليشيات الحوثي بمديرية ناطع، مؤكدا انه تم نقله الى احد المستشفيات لتلقي العلاج.

الى ذلك، تواصلت العمليات العسكرية للجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، في أكثر من جبهة بمحافظة البيضاء، وسط تراجع وانهيار في صفوف #الميليشيا الحوثية، وفقا لمصادر ميدانية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في مناطق الوهبية وقانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.

وأكدت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية استهدفت مواقع وعربات للميليشيا في جبل مسعودة بمنطقة قانية، وشعب الماعز في منطقة الوهبية، وموقع اليسبل بين منطقتي الوهبية وقانية.

وبحسب المصادر فقد أسفرت الغارات عن تدمير مخزن أسلحة للميليشيا في منطقة شعب الماعز، وعربة بي إم بي وآلية مدرعة في الموقعين الآخرين.