بالفيديو.. 10 تباب استراتيجية في صعدة بقبضة الشرعية

تباب وجبال استراتيجية استعادها الجيش الوطني مع التحالف من الحوثيين، في إحدى الجبهات الجديدة بمحور صعدة.

هذه الجبهات تعد مهمة بالنسبة للجيش، كونها قطعت إمدادات الحوثيين القادمة من مدينة صعدة، كما أنها ضيقت الخناق على الميليشيات بتراجعها نحو مدينة صعدة، ما أتاح فرصة للجيش الوطني لتنفيذ عملياته العسكرية والالتفاف على الميليشيات في المواقع الأخرى التي يسيطرون عليها.

بدأ تحرير التباب من #تبة_الكهف، التي كانت انطلاقة نحو استعادة التباب الأخرى، ودارت فيها معركة ليلية بين الجيش الوطني مع الميليشيات، قتل فيها 14 عنصرا حوثيا، وفر آخرون.

ثم تبعتها التباب الأخرى وهي تبة "السوداء، الثمانية، الطور الكبير، وجبل #الكوكب، وتبة #القناصين والسبعة، وتبة #محمد_حسين ، و #طور_الهشيم ، وتبة الحادة " .

مقاتلات وأباتشي التحالف بجانب المدفعيات والدبابات، كان لها دورٌ في استعادة هذه التباب، ومساندة للقوات الأرضية التي تعاملت مع #التضاريس الوعرة رغم زرع الميليشيات لآلاف الألغام كخط دفاع لها.