تعز.. مسلح حوثي يقتل مراهقاً رفض أن يقلّه بدراجته

فتح مسلح حوثي، الخميس، نيران بندقيته بشكل مباشر على مراهق رفض تنفيذ أوامره في أحد أسواق قرى #تعز الخاضعة لسيطرتهم، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أحد عناصر ميليشيا الحوثي أطلق النار بشكل مباشر على عبد الله سلطان محمد البكاري (16 عاما) في قرية الذنبة بعزلة الرحبة مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وأضافت أن ثلاث رصاصات اخترقت جسد البكاري، سقط على إثرها صريعا على الفور.

وبحسب المصادر، فإن عبد الله البكاري هو أصغر أفراد أسرته، والذكر الوحيد بين 5 إناث، بينما أبوه عاطل عن العمل، ويقوم المراهق بإعالة أسرته.

وذكرت أن المسلح الحوثي طلب منه ترك عمله وإيصاله بدراجته النارية، وعندما رفض المراهق أطلق عليه النار مباشرة.

وأشار شهود عيان إلى أن عقب ارتكاب المسلح الحوثي للجريمة اتصل بقائد الميليشيا المشرف عليهم الذي جاء واصطحبه بطقم عسكري "وكأن شيئا لم يكن".

كما قالت مصادر من أسرة المراهق إن والدته دخلت في غيبوبة جراء الصدمة لمقتل ابنها الوحيد، ولم تفق منها منذ ساعات وحتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة مماثلة بـ #قتل_طفل في ذات المنطقة قبل شهرين، وسط اتساع جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.