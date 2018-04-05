شاهد الجيش اليمني داخل معسكر قرب مسقط رأس زعيم الحوثيين

استكملت قوات #الجيش_اليمني، الخميس، تأمين #معسكر_الكمب بمديرية #الظاهر جنوب غربي محافظة #صعدةالمعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش نفّذت، الخميس، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ القريبة من مران مسقط رأس زعيم المتمردين، #عبدالملك_الحوثي، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات.

وأكد المصدر، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية نفذت، خلال اليومين الماضيين، هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ، إلا أنها تلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة على يد أبطال الجيش.

واعتبر الجيش اليمني، في وقت سابق، جبهة "الملاحيظ" بمديرية الظاهر (تبعد 10 كلم فقط عن مران، مسقط رأس زعماء التمرد الحوثي) بأنها "أهم الجبهات التي ستقصم ظهر الميليشيات"، وأكد أن مدفعية الجيش - ولأول مرة، منذ الحرب السادسة - بدأت تدك مواقع الحوثيين في منطقة مران، ومنها مواقع جبل "جميمة" القريب من ضريح الصريع "حسين بدرالدين الحوثي" مؤسس الجماعة الإرهابية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، لقوات الجيش وهي داخل معسكر "الكمب" في الملاحيظ بصعدة، بعد استكمال عمليه تأمينه بشكل كامل.